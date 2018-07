Purutunne silmas ja pisaraid on ülearu

Arvutiekraani külge klammerdumine, konditsioneeri või keskküttega toas viibimine ja ka kliimasüsteemiga autos sõitmine – kõik loovad kuiva silma sündroomi tekkeks soodsa pinnase. Ka tuulise ilmaga vesistavad silmad on paradoksaalsel kombel hoopis vihje, et tegemist võib olla kuiva silmaga.

Dr Pille Teini sõnul katab silma kolmest komponendist koosnev pisarakile: silmale kõige lähemal on limakiht, mis täidab määrdefunktsiooni. Seejärel tuleb vesivedeik ning kõige pindmine kiht on lipiid ehk õlikiht, mis takistab pisarakihi aurustumist. «Kui mõni pisarakile komponentidest ei ole täisväärtuslik või pisarate tootmine on puudulik, siis silma pind ei ole piisavalt niisutatud ja inimesel tekivadki kuiva silma sümptomid,» selgitab silmaarst.

Kuiva silma korral tekib häire pisaranäärmetes, silmapinnas, laugudes ja närvilõpmetest koosnevas süsteemis. Selle üksuse kõik komponendid on tähtsad, et tagada õige pisarate koostis ja funktsioon. «Pisarad peavad niisutama ja toitma silma pinda, pakkuma mikroobidevastast kaitset ja säilitama sarvkesta läbipaistvuse ning tagama kvaliteetse kujutise võrkkestale tekkimise,» räägib dr Pille Tein.

Silmalaseri optometrist Gustav Keskküla sõnul on silmade kuivuse kaebused individuaalsed ja annavad aimdust haiguse tõsidusest. Üle 50-aastastel inimestel on sagedaseks kuiva silma põhjustajaks ka pisaravedeliku vähene tootmine, laugude näärmete düsfunktsioon ja silmaoperatsioonijärgsed sarvesta muutused.

Gustav Keskküla sõnul on rohkem kui 75 protsendil 65-aastastel ja vanematel inimestel teatud määral kuivad silmad. «Kuiva silma sümptomiteks on silmade karedus-, võõrkeha-, väsimus-, valutunne, silmade sügelus, ärritus, põletustunne. Probleemile võib viidata ka hägune nägemine, kus pilgutamine ja kunstpisar leevendab, silmade vesitsemine (eriti tuule käes), silmade punetus, sage pilgutamine, valgustundlikkus ja peavalud,» loetleb optometrist.

Alguses võib põletikulise ärrituse tagajärjeks olla reflektoorselt suurenenud pisaratevool. «Sel hetkel kaebavad patsiendid, et silmad jooksevad pidevalt vett ja kipitavad. Et tegemist on «kuiva silmaga», on paljudele raskesti mõistetav ning silmaarsti ja apteekri soovitus kasutada silmapinna niisutajaid, tekitab tuska ja vastumeelsust, justkui tuleks vett silma juurde lisada,» räägib silmaarst Pille Tein.