Miks mul alati veab? Kas selle taga on saatuse käsi või minu otsused?

Millest tekib usk saatusesse? Lühidalt ja kokkuvõtvalt seletades juhtub see esimesel korral pärast niinimetatud õnnemängu – kui jõuame ühtäkki mõttele, et «keegi on minuga juhtunut justkui omatahtsi juhtinud» ja see kõik «ei olnud lihtsalt niisama». Siis tekibki kiusatus ikka ja jälle mõtiskleda, kes selle õnneloosi nii hästi korraldas. Ehk esitame isegi «tellimuse», et ta meie elu järgnevaidki sündmusi korraldaks.

Kiusatus on suur ja sellele on raske vastu seista. Saavutada edu vähese pingutuse ja kellegi garanteeritud hea tulemusega – see on suure osa inimeste unelm. Sellest saavad alguse kõiksugu jutud saatusest, elu ettemääratusest ja inimeste igavene usk sellesse.

Kas saatus või elutarkus?

Kust jookseb piir saatuse ja elutarkuse vahel? Mille poolest erineb usk saatusesse usust iseendasse, oma elutarkusesse ja võimetesse?

Piir jookseb just sealt, kus hakkab lõppema jaks vastutuskoormat kanda. Seda tunnet ei kogegi me nii harva, nagu esmapilgul tundub. Kui küsime näiteks lähedastelt, naabritelt või headelt tuttavatelt nõu, võime hiljem ennast õigustada: tema arvas nii! See tugevdab omakorda meie veendumust just sel moel toimida. Või vastupidi, hakkame kahtlema, kui üks või teine inimene meie suurepärased mõtted maha laidab.

Vastutuse jagamine on igapäevaelu lahutamatu osa, me lihtsalt ei märka seda – vahest ei tahagi märgata. Arvame, et seisame kahe jalaga maa peal ja oleme oma elu peremehed.

Imekombel see teine nõuandja võib olla kes iganes. Siin mängib saatus kindlalt oma rolli. Teisisõnu: kui küsime sõbralt nõu või usaldame end saatuse hooleks, jagame temaga oma valikute vastutust, mööndes seejuures, et tulgu, mis tuleb. Kui asjad laabuvad, siis kiitleme: «Saatus hoiab mind!»

Üks vestluskaaslane kirjeldas mulle, kuidas ta oma asjade korraldamisse suhtub. «Kõiki suuremaid tegevusi oma elus olen harjunud ise planeerima. Sageli olen pidanud oma visiooni teistele selgitama. On olnud palju olukordi, kui olen lihtsalt teadnud, et nii on õige. Kas see on saatus? Ei, seda ma ei arva. Kui midagi ei lähe nii, nagu peab, siis kellele ma arve esitan, kellelt aru pärin? Kas saatuselt? Hädaldamine ei sobi mulle. Kui kaebaksin oma saatuse üle, jäänuks paljud asjad tegemata.»

Tegelikult omistame oma otsuste ja valikute vastutuse kas iseendale või saatusele ehk sellele, kes on meist targem, nutikam, kes näeb meie tulevikku ette ja teab erinevalt meist õigeid vastuseid kõikides elus ette tulevates olukordades, kus me ise end ebakindlalt tunneme. Aeg-ajalt – kes sagedamini, kes harvem – pöördume justkui saatuse poole. Nii juhtub meie elu keerulisematel perioodidel.