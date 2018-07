60+ juulis: nipid rannalistele, tehismagustajad, teispoolsus ja kuivad silmad

Vanu kaunilt kujundatud kommikarpe ei visatud minema. Kindlasti on paljud leidnud ema või vanaema sahtlist šokolaadi- või monpansjeekarbi, milles on hoitud ehteid ja armsaid mälestusesemeid. Aga kas te teadsite, et šokolaadivabrik Kalev oleks äärepealt saanud endale nimeks hoopis Punane Kompu? 60+ värskes juulinumbris kirjutame meie magusatootmise ajaloost.