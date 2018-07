Ettevõte tutvustas Viljandi seenioritele internetti ja nutimaailma

«Lapsed on nutiseadmete kasutamises väga osavad ning selleks, et nendega sammu pidada ja nutimaailmas ühenduses olla, tõime esindusse spetsialistid, kes õpetasid, kuidas see elektrooniline maailm käib,» rääkis Tele2 Eesti klienditeenindusdirektor Sirli Seliov.

Vajadus taolise koolituse vastu on suur ning tagasiside Viljandi seeniorite poolt positiivne. «Sellises formaadis koolitustesarja pole varem toimunud,» rääkis Seliov. «Nõu küsinud inimesed tõdesid, et koolitus on vajalik just seetõttu, et tihti pole neil käepärast kedagi, kes oskaks ja saaks seadet kasutama õpetada või kõrvalt juhendada.»