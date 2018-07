5 lihtsat abivahendit, mis muudavad voodihaige eest hoolitsemise hõlpsamaks

Ta märgib, et hooldustoimingu juures on oluline kaasata sellesse ka hooldatav, andes toimingu juures märku, mida parasjagu tehakse ning milline toiming on järgmine. «Nii saab voodihaige kasvõi pisutki kaasa aidata näiteks pööramisel ja ühtlasi ei taba pesemisprotseduurid teda ootamatult,» selgitab Tiido ja lisab, et meeles tuleks pidada ka see, et abivajaja ei oleks pesemistoimingute ajal katmata, sest muidu võib ta end ebamugavalt tunda ning tal võib külm hakata. Kuigi abivahendid lihtsustavad abivajaja hooldustoiminguid voodist tõusmata, tuleks Tiido sõnul siiski leida aeg ajalt võimalus hooldatava pesemiseks ka voolava vee all.