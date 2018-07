Toetusega saab kohaldatud ligi 500 abivajaja kodu: lähenemas on järgmine taotlusvoor

«Tunnustan omavalitsusi, kes on teinud head teavitustööd oma inimeste seas,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. «See on iseenesest mõistetav, et inimene peab saama oma koju sisse, sealt väljuda ning seal liikuda. Iga erivajadus vajab ja väärib inimesekeskset lähenemist. Eluruumide kohandamine aitab puudega inimestel paremini iseseisvalt toime tulla, vähendab hooldajate koormust ja loob paremad eeldused osaleda tööturul.»

Rahandusministeerium kuulutas esimese avatud taotlusvooru eluruumide kohandamiseks välja 19. märtsil ning kolme kuuga kogusid omavalitsused inimestelt kokku kohanduse taotlused. Ühtlasi kehtestati mitmes omavalitsuses kohanduse taotlemiseks kord, mis on inimestele abi saamise aluseks. Nendes omavalitsustes, kus vastavat korda veel ei ole, on selle kinnitamiseks aega kuni esimene maksetaotluse esitamiseni ehk veel vähemalt paar kuud.

Kohalikud omavalitsused on oma taotlustes välja toonud, et puudega inimeste arv, kellele tagatakse sellega sobivad eluruumid, on kokku 491. Ligi kahe kolmandiku ehk 336 puhul on plaanis pesemisruumi või tualettruumi kohandus. Populaarsuselt järgmisel kohal on kavas ukseavadega seotud kohandused, näiteks hoone välisukseava kohandus, korteri välisukseava kohandus, lävepakuta ukseava kohandus, siseukseava kohandus.