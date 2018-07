Leht: riiklik hoolekandefirma soovib eakatekodu elanikud vallale üle anda

«Kuna vallal on ka teisi üldhooldekodusid, peaks neil olema head teadmised ja kompetents teenuse pakkumiseks,» ütles AS Hoolekandeteenused teavituse koordinaator Ave Lillemäe toona Saarte Häälele.

Abivallavanem Kairit Lindmäe sõnul tähendab AS Hoolekandeteenuste ettepanek tegelikult seda, et Kogula eakatekodus teenusel olevad eakad võtaks üle kohalik omavalitsus ning leiaks neile eakatekodudes kohad.

«Kogulasse teeb AS Hoolekandeteenused klientidele sobivad teenuskohad neljakümnele erihoolekandeteenuse kliendile, kes on Saaremaaga seotud ja praegu elavad Sõmera Kodus,» ütles Lindmäe. «AS Hoolekandeteenused soovib koostööettepaneku järgi, et erihoolekandeteenuse osutajaks ehk opereerijaks on tulevikus kohalik omavalitsus, Saaremaa vald. Hoolekandeteenustel on võimalus luua teenusekohad Euroopa Regionaalarengufondi ja riigi eelarve toel.»