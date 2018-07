Armastatud rahvakirjanik kaotas nägemise ja tõenäoliselt enam ei kirjuta

Raamatukogude laenutustabelis esikohta hoidev ja kokku 34 romaani kirjutanud Erik Tohvri rääkis hommikusaates, et invaliidistus kolm kuud tagasi. «Silmadega on kogu aeg probleeme olnud, kuid enam ei saa lugeda ega kirjutada ning tuttavatelt palun ka vabandust, kui neist tänaval mühinal mööda lähen ja tere ei ütle,» kõneles Tohvri.

Kirjanik ütles, et on enda sõnul olukorraga leppinud ning tõi paralleeli puurilooma eluga, kus «tuleb lihtsalt vaadata, mis on puuri sees, sellega leppida ja leida üles kõige mugavam nurgake».