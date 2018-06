Grete Gross: kuidas jääb tsirkuseartist pensionile?

Kes ei oleks elus tundnud kirge, põlemist millegi, kellegi järele, haarates meid endasse nii, et isegi tahtes lahti lasta, ei suuda me sellest keerisest pääseda? Mis aga juhtub siis, kui kirest saab kogu su elu... millal ja kuidas see tuhmub?

Ma kahtlen, et maailmas leiduks kiretut tsirkuseartisti. Kindlasti võib leiduda neid, kes üksnes peretraditsiooni jätkajatena rakkesse on pandud, ent tsirkuse võlus, võimatuse võimalikkuses on raske ükskõikseks jääda. Kui kogu keha ja mõistus peavad olema täielikult ärkvel, 100 protsenti ja enam pühendunud täiuslikuks soorituseks. Olgu tegu tasakaalukunstniku, õhuakrobaadi või žonglööriga, mängib ta hetkega, kus inimene justkui suudaks ninapidi vedada gravitatsiooni, veeta õhus viiv enam kui lubatud on.

See pole aga töö, mida õhtul ühes kostüümiga varna riputada, keha tuletab end meelde, teekond jätkub ja elu kentsakas rütmis ei peatu. Ometi, kogu hiilguse juures, võib tsirkuseartisti elu kohutavalt üksildane olla ning pahatihti muutub lava suuremaks kui elu ise. Töötada, luua, treenida... kõik publiku nimel! Kuid publik õhtul sind unele ei suiguta ning kuitahes armastav, on ta sinu üksnes hetkeks.

Alustades lavastuse «Igavikuline õhtusöök» loomisega pidime endilt koos Lizeth Wolkiga küsima, mis meid tulevikus ees ootamas on. Veel enam, me pidime rändama ajas tagasi, kujutlema end kahe kunagise staar-artisti, Marta ja Helmi kehasse ja hinge, kes nõukaaja pärandiga tänapäeval hakkama peavad saama. Kuigi Marta ja Helmi on fiktiivsed tegelaskujud, usun ma, et nende lugu võiks samahästi olla nii mõnegi lavastaari tänane reaalsus.

Kunagised lavapartnerid kohtuvad aastast aastasse ühisel õhtusöögil, meenutamaks noorusaegu, kujutledes end üheks õhtuks veel kauniks ja ihaldatuks. Proua Helmi Ulfbergil oli õnne kohata oma kaasat, lavameest, tsirkusetelgis töötamas, kuid härra elulõnga varajane katkemine ei lasknud õnnel kaua kesta.

Marta Ingenseri hing jäi alatiseks igatsuses veritsema, sest noorpõlve armastus Villem ei saanud kunagi tema omaks. Igal suvel kohtusid nad nädalaks, kui tsirkus tuuril Villemi kodulinna saabus, kuid armastus ei pidanud ajahambale ja harvadele kohtumistele vastu ning Villem nais kooliõpetajanna, kes ei kadunud võõrastele maadele, võõraste meeste imetleda, võõraste naiste kadestada.

Marta jäi üksildaseks vanaprouaks, lähedaimaks kaaslaseks ei keegi muu kui lavapartner Helmi. Ei suutnud ta välja mõelda, kuidas sidemeid hoida, olles alati kuhugi teel. Reisimine on oluline osa tsirkuse-romantikast. Kes ei oleks unistanud tsirkusega põgenemisest, laia maailma nägemisest, alati ümbritsemas sõbrad, kodu mahtumas ratastele. Kuigi paljutki on tänapäeva tsirkusemaailmas muutunud, siis liikuvus jääb.