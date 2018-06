Kõrgkoolis suundus pidulikult teenitud pensionile akadeemik Udo Margna

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmatseudi õppekava juhi Lilian Ruubeni sõnul on Udo Margna andnud oma panuse rohkem kui poole tuhande farmatseudi erialasele arengule ning innustanud nii üliõpilasi kui kolleege andma endast kõik nii erialases kui ka ühiskondlikus elus. «Kolleegina võin Udot iseloomustada ainult ülivõrdes - ta on äärmiselt tähelepanelik, abivalmis, vahel ehk liigagi põhjalik ja täpne. Inimsuhetes iseloomustab Udot ülimalt soe ja sõbralik suhtlemismaneer,» lisas Lilian Ruuben.

Udo Margna uuringute eesmärgiks on olnud flavonoidide biosünteesi metaboolse tausta ja regulatsioonimehhanismide väljaselgitamine. Ta on avaldanud üle 120 teaduspublikatsiooni, sh neli monograafiat ja õpikut ning tema juhendamisel on kaitstud 7 doktori- ja magistritööd. Udo Margnale on teadus küll kutsumuseks, kuid oma elus peab ta samavõrra tähtsaks tasakaalu töö, perekonna ja harrastuste vahel.