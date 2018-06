IN MEMORIAM Paul Piiskop

Räägivad Pauli tundnud inimesed:

Ta oli Uue-Kariste rahvale sõbralik ja külalislahke elav entsüklopeedia. Tiidu talu uksed olid alati avatud, teelisele pakuti head ja paremat. Ta alati teadis kõike. Ta oskas peast tsiteerida Oskar Lutsu följetone ja need olid tal viimse elutunnini peas.

Tema huumorimeel oli vallas tuntud, Paul oskas ka lihtsa asja naljaks keerata. Ta teadis vanu aegu, asju ja inimesi. Kuu aega jäi puudu 94. eluaasta täitumisest. Paul Piiskop väsis lõplikult 8. juunil.

Uue-Kariste Rahvamaja juhataja Ivi Albi sõnul pole praegu Uue-Karistes kahjuks ühtki nii vana inimest, kelle käest minna küsima midagi kodukandi ajaloo ja pärandi kohta.

Paul Piiskop saadetakse viimsele teele laupäeval, 16. juunil kell 11

Temale mõeldes avaldame veel kord videoloo, mis ilmus 60+ veebis aastal 2014.

26. september 2014

Viljandimaal toimetab 90-aastane elav entsüklopeedia

90-aastane Paul Piiskop tervitab külalisi koduuksel rõõmsalt viibates. Läksime kaema elavat enstüklopeediat, sest just nii Paul Piiskopi Viljandimaa Uue-Kariste kodukandi rahvas kutsub.

Külalislahkusest vahetab ta oma igapäevase murumütsi uhke kaabu vastu ja pakub tarre astujatele kuuma kohvi.

Paul Piiskop loetleb pikemalt mõtlemata üles kõik need suured juhid, kes on Eesti riiki tema 90 eluaasta jooksul juhtinud. Ta ei jää hätta ka kõigi eri aegade rahatähtede üleslugemisega, mis tema käest läbi on käinud. Alustab ta Nikolai ja Katariina rubladega, Eesti markade, Eesti kroonide, Saksa markade ja sõjaaegsete ajutiste maksetähtedeni välja, muidugi ei unusta ta Nõukogude rublasid, Eesti krooni ja praegusi eurosid. Suur osa erinevaid vanaaegseid rahatähti on tal isegi alles, mida ta uhkusega näitab.

Oma teadmistega teeb ta silmad ette paljudele noorematele inimestele. Elu näinud mees ise ütleb, et see juba vana tõde, et vanainimesel on lapse aru. «Ma ei tea isegi, kuidas see mälu mul nii hea on,» vastab ta küsimusele, mida ta söönud või joonud on, et veel nii vanas eas mõistus sedavõrd terav on.

Mees tervise üle ei kurda. Terve päeva asjatab ta oma kodutalu aias ja majas. Aga silmanägemine on tönts, lugeda ei saa. Kui talle «Sakalaid» tuuakse, siis uurib luubiga vaid surmakuulutusi, et vahest on mõni tuttav kirjas. «Vahel on kah,» lisab ta.

Kuidas ta päevauudistega nii hästi kursis on? Nagu ta ise ütleb, et õhtul paneb «viisori» (televiisori) sisse ja vaatab järjest kõik uudistesaated ära. Kõrvakuulmine on töntsiks jäänud, sellepärast «viisor» üürgab.

Vaata videost, mida Paul Piiskop kinofilmidest ja seeriatest arvab.

29. september 2014

Paul Piiskop: näh, vana Lenin kah platsis!

Mulgimaal elav Paul Piiskop näitab juba vanaisa tallel hoitud tsaariaegseid rahatähti, mis olid suured nagu lehmanahk. «Ei tea, kuhu need ära mahtusid,» naerab ta. Alustades Peeter I, Aleksandri ja Katariina rubladega, Eesti markade, Eesti kroonide, Saksa markade ja sõjaaegsete ajutiste maksetähtedeni, kraamib ta välja ka vana Lenini, nagu ta ise ütleb.

«Vanaisa hoidis kulla kokkuostu asemel neid rahasid alles, sest tema ei uskunud, et Vene riik kunagi kokku võiks kukkuda. Aga näedsa, ajad muutusid,» kirjeldab ta.