60+ KOLUMN Hedvig Hanson: siin ja säälpool olemisi …

Kes on Hedvig Hanson?

1975. aasta 22. aprillil Tartus sündinud Eesti laulja Hedvig Hanson päris oma ande emalt, tuntud lauljalt Novella Hansonilt ning isalt, laulvalt näitlejalt Tõnu Kilgaselt. Elu esimesed 12 aastat elas Hedvig Tõrvas vanaema Anna juures, seal kujunes temast lüürilise iseloomuga looduslaps.

Emotsionaalsust ja looduslähedust on tugevalt tunda kõigis tema lauludes. Kaheteistkümneselt kolis ta Tallinna ning asus esmalt õppima Tallinna 21. Keskkooli muusikaklassi. Hilisemad muusikaõpingud jätkusid Tallinna Muusikakooli klaveri erialal, mille ta 1992. aastal edukalt lõpetas. Kuigi lõpetanud keskkooli viitega, otsustas Hedvig edaspidi iseõppimise kasuks. Ta on välja andnud kümme muusikaalbumit. 2012. aastal valmis Hedvig Hansonil raamat «Jutustamata lugu», mis räägib tema traagilise saatusega vanaemast näitlejanna Ellen Kaarmast, kes suri, olles vaid 45-aastane. Apollo lugejad valisid selle oma lemmikuks. 2010. aasta sügisel anti Hedvig Hansonile särava loomingulise aasta eest Kultuurkapitali aastapreemia. Hedvigi teine raamat «Kirju mandrilt» (2016) räägib loomingulise naise tundeelust. Ta kirjutab kirju kevadest kevadeni ühele mehele saarel, need on õrna sõpruse kirjad, milles palju äratundmist just naistele. Muusika kõrvalt kirjutab Hedvig artikleid Postimehele, ERR Kultuurile, ajakirjale Hingele Pai ning internetiportaalile Edasi. Ta on andnud välja 13 muusikaalbumit, tema muusikat on korduvalt tunnustatud Eesti Muusikaauhindadega, niisamuti on Hedvigil kaks rahvusvahelist albumit.

Ometi valis ta 30-aastaselt lapsed Holgeri ja Danieli ning maaelu, et olla iseenda peremees ning elada looduse keskel.