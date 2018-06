Kogukonnaaktivist: memm ja taat jõuavad arsti juurde ümberistumiste ja bussigraafikute klapitamisega

Inimese võimuses on palju, oleme looduse kuningad. Meile on võim teha palju head, kuid oskus saata korda ka rohkesti kurja. Valikuvõimalus on kõigil, kuid mida me teeme? Kas aitame, toetame, loome, hoiame, armastame või hävitame? Ahnitseme, salatseme, oleme kahepalgelised ja külmad?

Rääkides riigi tervishoiust ja haiglasüsteemist, lasub vastutus kõigil poliitikutest otsustajatel ning haiglajuhtidel ja nõukogudel. Neil on kohustus tagada võimalikult võrdne ja hea arstiabi kättesaadavus kõigile. See on südametunnistuse küsimus, kas nähakse vajadust ja saadakse aru, et inimesed vajavad abi Eesti eri paigus, ka väiksemates piirkondades. Eriti veel nendes maakondades, kus elab arvuliselt vähem rahvast ning kus elatustase on niigi madalam.

Päevapikkune tekond arsti juurde

Inimlik on teistest hoolida, et ka armas vanamemm ja taat saaksid ühe jalutuskäigu või lühikese bussisõiduga arsti juurde, mitte ei pea selleks ette võtma päevapikkust teekonda, korduvate ümberistumiste ja bussigraafikute klapitamisega.

Miks peaksid inimesed, kes vajavad arstiabi, ekslema terve päeva suurlinnas, kui paljude erinevate teenustega arstiabi saaks pakkuda ka kodukoha väikehaiglas?

Inimlik on, kui rase naine ei pea üheksa kuud muretsema, kuidas sünnitama saab, kas ta ikka jõuab turvaliselt 100 kilomeetri kaugusele. Selle asemel saaks ta seda erilist aega nautida koos perega, olla viimase hetkeni pingevabalt kodus ning minna siis lähedal asuvasse haiglasse, et pere läheduses ja tuttava personali hoolitseva abiga uus elu ilmale tuua.

Kui naine on rahulik, kulgeb ka sünnitus hästi

Eesti viimase 20 aasta statistilised näitajad, mis on seotud imikute suremusega, on seetõttu nii head, et meie sünnitusabi on inimestele piisavalt lähedal olnud, sünnitada on saanud nii väike- kui suurhaiglates. Kui naine on rahulik ja õnnelik, siis kulgeb ka rasedus ja sünnitus paremini ja turvalisemalt. Igasugune pinge ja üleelamised on ema ja beebi tervisele potentsiaalseks ohuks.

Arstiabi hea kättesaadavus igas eas inimestele on ülimalt oluline. Meie inimeseks olemise eesmärk ongi üksteist aidata, hoida, toetada ja armastada.

Haiglate võrgustumine ja suurhaiglate liitmine ei anna enamikule patsientidest kahjuks midagi positiivset. Teenuse kättesaadavus halveneb tunduvalt ning ravijärjekorrad sellest ei lühene, vaid pikenenevad veelgi. Raviteenuse kvaliteet ei tõuse, vaid langeb arstile saamise järjekordade pikenemise tõttu. Inimese seisund võib otseselt ooteaja pikkuse tõttu kannatada ja halveneda.

Kas haige inimene on võimeline arsti juurde sõitma?

Arstiabi saamiseks peavad inimesed ise sõitma Eesti eri piirkondadest Tartusse või Tallinnasse, sealjuures peavad nad sõidu, majutuse ja muud kulud ise kinni maksma. Kas haige inimene on üldse võimeline kuhugi sõitma? Kuidas ja millega ta sõidab, kui tervis on kehv? Aga kui oma transporti pole? Kui raha napib? See pole inimlik.