Sangastes kohtas nädalavahetusel sadu vanamehi

Pärast registreerimist Sangaste seltsimaja juures riputati meestele kaela osavõtjamedalid, joodi saabumiskohv ja asuti ringkäigule. «Sangaste majandus on väga arenenud ja Otepää vallavalitsus on eakatesse väga mõistvalt suhtunud,» kommenteeris Tartu seeniormeesteklubi esindaja Rein Parm.

«Kuue aasta jooksul toimunud üle-eestilised meesteklubide kokkutulekud said alguse 15. mail 2013 Viljandis. Soovin kõikidele liikmetele jätkuvat aktiivsust, positiivsust ja edu klubide ühistegevuses,» rääkis pöördumises Tartu seeniormeeste klubi president Kalev Jahnson. Järgmisel aastal on kokkutuleku korraldamise taak Viimsi meesteklubi «Rannamees» kanda, kes seekordsel kokkutulekul tunnistati ka võistkondlikult parimaks mälumänguriks.