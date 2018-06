Nõmme demokraatia: eakate nõukogu liikmeid ei määrata, vaid valitakse

Tallinna linn ja mittetulundusühing Eesti Pensionäride Ühenduste Liit sõlmisid aprilli alguses heade kavatsuste kokkuleppe, mille järgi luuakse iga linnaosavalitsuse juurde eakate nõukogu.

«Arvestades seda, et elanikkond järjest vananeb, on tervitatav, et eakamate inimeste seisukohtadele rohkem tähelepanu pööratakse,» kommenteeris Nõmme linnaosavanem Grete Šillis.

«Viise, kuidas seesugune nõukogu linnaossa luua, on mitu. Osa linnaosavanemaid on nimetanud nõukogu liikmed ise, osa moodustab nõukogud valimiste teel. Viimase variandi kasuks on otsustanud Nõmme. Eakate nõukogu valimispäeval saab iga väärikas nõmmekas seada üles oma kandidatuuri ning osutuda valituks,» lausus Šillis.