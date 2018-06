Kaia Iva: eakas vajab abi iga tööpäeva lõuna ajal

Oma kohustuste täitmist rahastavad omavalitsused enda tulubaasist, sh tagavad oma elanikele sotsiaalteenuste kättesaadavuse. Omavalitsuste sissetulekud tulevad maksudest, toetustest, teenustest ja muudest tuludest. Riigieelarvest eraldatud riiklike maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohalikele omavalitsustele piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks. Kuna eesmärk on leevendada omastehooldajate koormust, siis on sotsiaalministeeriumil ettevalmistamisel vastav tegevuskava, mis esitatakse valitsusele aasta lõpus.