Vanemad mehed ei pelga enam värvilist kanda

Kes värvi kannab, elab kauem. Nii vähemalt väidab Ester Lokotar. Küll tema juba teab, sest on terve elu riietuses erksaid värve armastanud, nii siis, kui ta oli õpetaja, kui ka siis, kui tegi Eesti iseseisvumise alguses tõlgitööd.

Õpetaja värvikust mäletavad tema õpilased siiani. Värvid teevad tuju heaks ja tõstavad enesetunnet, ütleb Ester. Teadlasedki kinnitavad sama.

Värvipsühholoogid teavad, et alateadvuses mängivad värvid väga suurt rolli. Valge näiteks on noor värv, seda eelistavad kanda aga sageli just vanemad inimesed, kes teavad, et see noorendab. Paljud noored see-eest kannavad musta, et mõjuda tõsiseltvõetavamalt või väljendada protesti konservatiivsuse ja traditsioonide vastu.

Aga miks siis räägitakse pensionäri beežist? See on justkui kirjutamata reegel, et kes jõuab pensioniikka, hakkab beeži värvi riideid kandma. Ükskõik, kas tegemist on mehe või naisega. Riietus muutub valikuliselt kas pruunikaks või võtab ookritooni. Mehed eelistavad liivakarva pükse, jakid muutuvad rohekasbeežiks.

Vanadus toob värviarguse

Vanemaks saades kaotavad paljud julguse kanda erksaid värve. Aga see, kes beeži kasutab, tõmbab end isiksusena tagaplaanile. Paljud vanemad inimesed teevadki nii. Nad on arvamusel, et neil ei sobi enam värvi kanda, sest sellega oleksid nad liialt silmatorkavad. Eriti puudutab see Euroopas just sõjajärgset põlvkonda, kes on saanud lausa nime «beežipõlvkond».

Inimkond aga vananeb ja see, kes tahab nooreks jääda, valib värvi. Sest mitte iga daam, kes on jõudnud pensioniikka, ei taha mõjuda «luitunult» ning mitte iga härrasmees ei taha end veel vanaks tunnistada.

Värvil on psühholoogiline mõju

Oma südamekaunistusega peakatte valis tuntud karikaturist Eduard Tüür seetõttu, et see sobib iga värvi juurde. Ainult nööpidega üleriideid ta enam ei armasta, seetõttu kannab parema meelega erksavärvilisi T-särke. Karikaturistina ta naerab, et kui ta sel aastal veel mõtleb, et kas ta on 78-aastane või 87-aastane, siis arst oli naeratades lohutanud, et järgmisel eluaastal mees mõtleb, kas ta on 88 või 88.

«Kui sa oled vana, siis hall teeb su veel vanemaks,» ütleb Eduard Tüür, kes ise tõmbab hea meelega jalga heledad püksid ja värvilaiguna lisab välimusele punased päikeseprillid.

Hall ülikond või kostüüm on täiesti neutraalne. Kes seda kannab, saab pühenduda tööle, ilma et põrkuks eelarvamustega. Halli kandes mõjutakse soliidselt, samas muututakse hallina nähtamatuks, sest kust muidu tuleb ütlus «hall nagu hiireke».

Hallil on ka positiivne külg – hall toetab karjääri.

Valge on läänes pidulikkuse, puhtuse, pulmade värv. Jaapanis tähendab valge vastupidi surma ja kurbust.