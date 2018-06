Lõkketuli teeb hingele pai ja annab ihule sooja

Usundi eesmärk on, et inimesest areneks terviklik isiksus. Maise elu vältel on inimesel vaba tahe ja ta võib toetada nii head kui ka kurja jõudu, mille mõlemad pooled on ju tuleleekide olemuses ja tekkes võrdselt esindatud. Sõna avesta tähendus pole teada. Avesta keel on üks muistsemaid säilinud kirjalikest iraani keeltest, mis on lähedalt suguluses sanskriti keelega. Esimese avesta versiooni hävitas 330. aastal eKr Aleksander Suur Persepolise vallutamise ja põletamise käigus, kui hävis suur Iraani kuningate raamatukogu (asus kuningalossis). Avesta on zoroastristide püha raamat, mille vanimad osad, Gatha hümnid, olevat Zarathustra kirjutatud.