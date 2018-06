Puudega inimese lähedaste tasustatud lisapuhkus sai riigikogus lõpliku heakskiidu

KOMMENTAAR

Marika Tuus-Laul, Riigikogu sotsiaalkomisjon

Riik peab veelgi enam väärtustama inimesi, kes oma lähedase hooldamisega igapäevaselt tegelevad. Praegu on sügava puudega isiku hooldamiseks võimalik alternatiivina kokkuleppel tööandjaga võtta tasustamata puhkust, mille korral aga kaotab töötaja osa oma sissetulekust. Seadusemuudatusega nähakse ette, et sügava puudega isiku erivajadustega tegelev inimene saab viis päeva puhkust riigi kulul. Tasustatud hoolduspuhkuse eesmärk on soodustada hoolduskoormusega töötaja tööelus püsimist, andes talle täiendavat vaba aega sügava puudega lähedase hooldamiseks või hooldamise korraldamiseks. Töötasu hakatakse hüvitama töötasu alammäära alusel.

Eestis esineb märkimisväärselt palju selliseid juhtumeid, kus hooldajal tuleb ennast töölt lahti võtta, mistõttu katkeb tööstaaž või jäävad pooleli õpingud. Sotsiaalministeeriumi 2009. aasta uuringust selgub, et 18 protsenti 16-64 aastastest õppivatest või töötavatest hooldajatest on pidanud puudega pereliikme abistamiseks kas vähendama koormust töötamisel ja õppimisel või halvemal juhul neist üldse loobuma. Kuid täna on probleem veelgi põletavam ning nende inimeste hulk suurenenud.

Riigikogu 2018. aasta eelarves on sügava puudega isiku töötavale lähedastele eraldatud 700 000 eurot. Aastatel 2018-2021 eraldatakse riigi poolt sügava puudega isiku lähedastele ja määratud hooldajatele eelarvest hoolduspuhkuse võimaldamiseks üle 3,2 miljoni euro.