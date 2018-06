Helmen Kütt: lisapuhkepäevade hüvitamine kergendab omastehooldajate koormat

«Kui seni on riigi kulul saanud tasustatud hoolduspuhkust puudega laste vanemad või nende hooldajad, siis juba õige pea laieneb see võimalus täiskasvanud puuetega inimeste hooldajatele. Lisapuhkepäevade hüvitamine aitab mõnevõrra leevendada puuetega inimeste lähedaste ränka koormat. Ühtlasi on see üks esimesi konkreetseid samme omastehoolduse probleemi, millest on saanud meie ühiskonna terav valukoht, lahendamise teel,» ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.

«Eesmärgiks on laiendada lähiaastail nende inimeste ringi, kellele on täiendavad puhkepäevad ette nähtud, et see ei piirduks ainult sügava puudega isikute hooldajatega,» märkis Kütt. Selleks kohustab riigikogu valitsust koostama 2020. aasta 1. jaanuariks hooldusvajaduse ja selle hindamissüsteemi analüüsi. Sihiks on jõuda 2021. aastast korrani, et puhkuse lähtekohaks on tegelik hooldusvajadus ja mitte see, kas hooldatavale on määratud puue, lisas Kütt.