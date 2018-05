Alaseljavalu puhul tasub pöörduda füsioteraapiasse

Ameerika Ühendriikides läbi viidud uuringu kohaselt ei vajanud esmalt füsioterapeudi poole suunatud patsiendid tervelt 89 protsendil juhtudest hiljem valuvaigisteid. Kuna ligi 90 protsenti täisakasvanutest inimestest kannatab mingil eluperioodil seljavalude käes näitab füsitoeraapia tõhusus, et tegemist on vajaliku ning tõenduspõhise ravimeetodiga.

USA’s on levinud praktika, et seljavalude puhul pakutakse patsiendile ennekõike valuvaigisteid ning suunatakse nad puhkama. Kuid ajakirjas Health Service Research avaldatud uurimuse kohaselt ei pruugi selline käitumine olla eriti ettenägelik ning tunduvalt tõhusam on valu leevendamine füsioteraapia kaudu.

Uuring paljastas, et esmalt füsioterapeudi konsultatsioonile pöördunud inimesed pöördusid aja möödudes 19 protsenti suurema tõenäosusega haiglaravile. See aga ei pruugi olla negatiivne näitaja, sest võib pigem viidata, et füsioterapeudi asjatundlik nõu määras haiglaravi just neile, kes seda konkreetselt vajasid. Pelgalt ravimitega vaigistatud valu käes kannatanud inimeste tõsisemad seljaprobleemid võisid pigem jääda tähelepanuta.