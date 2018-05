Uuring: eakad eelistavad raskuste kiuste üksi elamist

Granada ülikooli teadlane Juna López Doblas seelgitas ülikooli teates, et tänases Hispaanias väärtustavad vanemad inimesed iseseisvust ning privaatsust rohkem kui seltsi. López Doblase sõnul on selle taga praeguse Hispaania pensionisüsteem, mis lubab vähemalt tagasihoidliku omaette hakkama saamist ning majandusliku iseseisvust.

López Doblas rõhutab, et üks tähtsamaid tahkusid üksi elamise puhul on kinnisvara ja elukeskkonna küsimus. Kui eakas hispaanlane peaks kolima oma lastega kokku, siis tähendaks see elukoha vahetust vanurile, mitte tema perele. Endale koduseks saanud majast või korterist ei soovi aga lõviosa küsitletutest lahkud just emotsionaalsetel põhjustel, isegi kui rahaliselt oleks mõttekas oma järglaste juures elada.