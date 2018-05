Hooldekodu teenuse hind käib paljudele üle jõu

Ainuüksi pensioni eest hooldekodus kohta reeglina ei saa. Kuigi sotsiaalhoolekandeseaduse järgi ei tohi tasu suurus takistada teenuse saamist, on paljud inimesed hooldekodu arvete maksmisega hädas, kirjutab ERR .

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütles, et hooldehind ei tohi olla selle kättesaamise takistuseks, kuid tõdes, et nii mõnigi kohalik omavalitsus on tõrges oma inimestele vajalikku abi pakkuma.