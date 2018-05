Tänapäeva beebid – uued ajad, uued kombed

Pika kogemusega emad ja vanaemad tahavad ikka värskele emale nõu anda, kuid alati tasub enne mõelda, kui noorele emale soovitustega peale tormata, sest osa imikuga toimetamise nippidest on ajaga oma kasuliku mõju kaotanud või hoopis ohtlikud.

Igapäevaelu, meditsiin ja teadus on viimase 30 aasta jooksul teinud meeletu arenguhüppe, mistõttu jääb muutustega vähem kursis oleval inimesel uuematest võimalustest ja teadmistest vajaka.

Rase ärgu tõstku käsi üle pea

Paljud noored emad ütlevad, et on tihti saanud vanematelt või vanavanematelt õpetusi, mis tänases päevas tunduvad isegi koomilised.

32-aastane Maris räägib, kuidas tema ümber kogunes pärast tema esimest rasedust ja lapse sündi palju õpetajaid, kes kõik teadsid paremini, kuidas tuleb last kasvatada. «Minu ja mehe vanemad olid üsna mõistlikud ning hoidsid õpetuste jagamisel pigem distantsi. Küll aga on meil sugulaste hulgas üks tädi, kes nõuannetega sugugi kitsi polnud. Näiteks teadis tema, et raseduse ajal ei tohi ma kohvi juua, muidu sünnib mul hüperaktiivne laps. Veel oli keeld juukseid värvida ja näiteks trenni teha,» tutvustab noor ema iganenud õpetussõnu.

Ka 25-aastane Kairi, kes sai möödunud aastal emaks, tähendab, et rasedusest vanemaid teavitades sattus ta kohe nõuandelaviini alla. «Ema ei lubanud pesu kuivama panna ega kardinaid vahetada, sest rase ei tohtivat käsi pea kohale tõsta, muidu võib lapsel nabanöör ümber kaela keerduda,» naerab naine praegu selle soovituse peale. «Veel tekkis hulk inimesi, kes arvasid, et rasedana pean ma sööma kahe eest,» esitleb ta ekslikke soovitusi.

Pärnu Haigla ülemämmaemand Jelena Laanemets lükkab laialt levinud eksiarvamused ümber. «Naine võib julgelt raseduse ajal käsi üle pea tõsta. Sel müüdil puudub igasugune tõenduspõhisus.» Sageli magavad rasedad naised käed üle pea, sest nii on mugavam. «Arvatakse, et kardinate ülesriputamisega võib juhtuda, et lapsel keerdub nabanöör ümber kaela. Sellel aga pole käte ülestõstmisega mingit pistmist,» kinnitab ämmaemand. Jelena Laanemetsa sõnul võib nabanööri ümber loote kaela keerdumisel olla mitu teist põhjust, näiteks liigne lootevesi, väga pikk nabanöör, väga aktiivne loode.

Rasedusaegsest toitumisest üks levinumaid arvamusi on vajadus kahe eest süüa. «Tegelikult suureneb naise päevane energiavajadus raseduse 1. trimestril 130 kcal, 2. trimestril 330 kcal ja 3. trimestril 540 kcal võrra, mis on keskmiselt ühe väikese võileiva kuni mõne puuviljani päevas,» lükkab ämmaemand selle müüdi ümber. Rase peab jälgima raseduseelset kaalu ja kehamassiindeksit, millest lähtuvalt võivad toitumissoovitused olla väga erinevad. «Kõige paremini oskab nõu anda naise enda ämmaemand või toitumisnõustaja, kelle juurde rase vajadusel suunatakse,» täiendab Jelena Laanemets.