Iru Hooldekodu õenduskodu saab lisaraha

«Linna selge eesmärk on abivajajaid aidata ning seetõttu seadsime strateegias eesmärgid ja investeeringud lähtuvalt sellest, mille järele on linnaelanikel kõige suurem vajadus,» selgitas Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölder. «Kindlasti on oluline pakkuda suurenenud mahus statsionaarset õendushooldusteenust, mistõttu käivitame Iru Hooldekodu õenduskodu projekti,» rääkis ta.