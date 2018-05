Riik katsetab täiskasvanute hoolekandes uut lähenemist ja ootab taotlusi

Projekti eesmärk on luua toimiv tugisüsteem suure hooldusvajadusega inimestele. Pilootprojekti käigus on perearstidel ja sotsiaaltöötajatel võimalus suunata abivajaja hoolduskoordinaatori juurde, kes oskab olukorda hinnata ja korraldada inimesele õiged sotsiaal- ja tervishoiuteenused.

«Oluline on, et inimene jõuaks õigel ajal õigele teenusele ning erinevad valdkonnad töötaksid koos ühiste eesmärkide nimel,» ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. «Kahetsusväärselt tuleb ette olukordi, kus abivajaja pereliikmed on sunnitud ise olema juhtumikorraldajad – pöörduma toe saamiseks erinevate asutuste poole ning orienteeruma erinevate süsteemide rägastikus. Koordinaatori abiga saavad inimesed vajalikke teenuseid õiges kohas, õigel ajal ning väheneb ka lähedaste hoolduskoormus.»