Hooldustöötajad ja lapsehoidjad saavad kõrgkoolis töökohapõhist õpet

«Kuigi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on töökohapõhist õpet pakkunud juba kaheksa aastat, on hea meel tõdeda, et ikka veel on asutusi, kes avastavad töökohapõhise õppe eelised ning on valmis oma töötajad õppima saatma. Sellel aastal alustavad meie majas esimest korda õpet Lääne-Tallinna Keskhaigla töötajad,» ütles kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme.