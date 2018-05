Eakate seas populaarses Hõbeakadeemias peetakse selle õppeaasta viimane loeng

«2015. aastal alanud Hõbeakadeemia loengusari Rakvere ja Lääne-Virumaa eakatele (60+) on leidnud kolme aastaga kindla koha ja ka tunnustuse,» teatas Sulev Oll. «2016. aastal pälviti festivalil «Aastad täis sära ja väärikust» tunnustus kategoorias «Teadmised, elukestev õpe», 2017. aasta täiskasvanud õppija nädala raames valiti ettevõtmine Lääne-Virumaa aasta õpiteoks,» kirjutas Oll pressiteates.

«Hõbeakadeemial on kindel kuulajaskond. Kolme aasta jooksul on kõigis 25 loengus osalenud 15 kuulajat, vaid kord või kaks puudunuid on veel poole rohkem. Lõppeval kolmandal hooajal oli ligi sada kuulajat, 4/5 neist naised,» loetles Oll.