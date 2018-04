Ajalooõpetaja Eesti puslest: Läti Henrik istub puu taga peidus, jälgib lahingut ja kirjutab kroonikat

EV100 PUSLE, Marten Pirts

Ajalooõpetaja Marten Pirts FOTO: Erakogu

23. veebruaril 1918. aastal esimest korda Pärnus avalikult ette loetud Manifest kõigile Eestimaa rahvastele algab sõnadega «Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvumise järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivallavalitsusest veel kord Eesti aeg tuleb, mil «kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama», ja et «kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma». Nüüd on see aeg käes.»

Eesti Vabariik sai 2018. aasta 24. veebruaril 100-aastaseks, käes on seega kauaoodatud ja väärikas juubeliaasta. Eesti Vabariik 100 juubeli tähistamine algas tegelikult juba 2017. aasta aprillikuus, kui möödus sada aastat Eestimaa kubermangu (välja arvatud Narva linna) liitmisest Liivimaa kubermangu põhjaosaga (välja arvatud Setumaa) üheks rahvuslikuks kubermanguks. Juubeli tähistamine kestab aga 2020. aasta veebruarini, mil möödub sada aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest.

Eesti sajandat aastapäeva tähistatakse nii Eestis kui ka välisriikides. See hõlmab erinevaid valdkondi ja selle jooksul käsitletakse olulisemaid riigi loomise ajaloolisi verstaposte.

Meelelahutuslik õppematerjal

Väga positiivne on näha Eesti Vabariigi sajandaks juubeliks koostatud meelelahutuslikumat laadi õppematerjali. Pean silmas Suurt Eesti ajaloo puslet. See sobib hästi nii noorematele kui vanematele ajaloohuvilistele, aga ka neile, kellele lihtsalt meeldib ajaviiteks puslet kokku panna.

1000-osalise Suure Eesti ajaloo pusle kokkupanemine oli mulle kui puslevõhikule üsna aega nõudev. Kokkupanemisele kulus tunde ning selle tegi raskeks asjaolu, et pusle koosneb 52-st väiksemast pildist ja tekstikastist. Tekstikastides oleva väikese kirja tõttu võib kehvema nägemisega inimesele pusle kokku panemine keerulisem olla.

Mõistatamise elemus

Samas annab pusle Eesti ajaloost muinasajast lähiajani hea ülevaate. Kokkupanija justkui rändaks läbi aja ning seega kogeks erinevate ajastute võlusid ja valusid, mis teebki mõistatamisest omaette elamuse.

Pusle piltidel on kujutatud sündmusi nii poliit-, sõja- kui kultuuriajaloost. Pildid on hästi valitud ning arusaadavad, kujutades Eesti ajaloos olulisemaid sündmusi ja isikuid. Sündmused on kohati mängulised. Näiteks muinasajast on joonistus, kus Läti Henrik istub puu taga peidus, jälgib lahingut ning kirjutab samal ajal kroonikat. Samuti on Tiigrihüppe programmi pildil kujutatud üle lauaarvuti hüppavat tiigrit.

Tekstikastides olevad faktid on esitatud lühidalt ning aitavad pildilist materjali paremini mõista. Esitatud faktid on korrektsed.

Ajajoon teeb puust ja punaseks

Puslel kujutatud ajajoon algab siinsetele aladele esimeste asukate saabumisega, kujutatud on muinasaegset eluolu. Ajajoonel on välja toodud ka olulisimad sõjad, mille tagajärjel oleme sattunud erinevate riikide võimu alla.

Kujutatud on ka ühele või teisele perioodile iseloomulikke jooni, olgu see siis hariduse edendamine vanal heal Rootsi ajal, mõisahäärberite ehitamine Vene keisririigi ajal või omariikluse loomine peale Vabadussõda.

Kuigi muinasaeg on Eesti ajaloos pikim periood, on eriti palju illustratsioone just viimase sajandi sündmustest. Need on kindlasti hingelähedasemad vanemaealistele inimestele, sest need toimusid nende eluajal.