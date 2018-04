Rahulolu rõduaiast sünnib katsetades

Unistuste rõdu asemel on nukker panipaik, kuhu pannakse asjad, mis on ees, seal on need jalust ära. Tegelikkuses võiks aga rõdu olla koht, kus jalgu puhata.

Rõdult võiks noppida värskeid ürte suvisele salatile, korjata maasikaid või tomateid kiireks vahepalaks. See kõik on võimalik ja praegu on õige aeg rõdu kriitilise pilguga üle vaadata, et teha sellest algavaks suveks üks tõeline puhkamiskoht.

Sisustus- ja aiakaupade poe Ideede Kummut juhataja Agnes Altküla lausub, et võrreldes ülejäänud Euroopaga on Eestis rõduhaljastus tagasihoidlik, kuid iga aastaga hakatakse üha rohkem ka rõdule rõhku panema. «Eestlane on pigem olnud aiamaa inimene ja rõdul on amplis kasvanud enamasti petuuniataimed,» lisab ta. Enam panustavad rõdule tema kogemust mööda eramajas elavad inimesed, kuid suurtes kortermajades on rõduhaljastus pigem tagasihoidlik ja tänava poole eriti ei näidata, mida seal kasvatatakse.

Tartus elava 72-aastase Anna arvates on rõduaed ideaalne koht aja veetmiseks. Mugav ja piisavalt suur, et istuda ja hetke nautida, kuid töömaht on seal piisavalt väike. «Saan oma loovust väljendada ja väikese vaevaga lähedastele ohoo-elamuse tekitada,» põhjendab ta.

Anna selgitab, et kuna rõdul puudub pinnas, pole ka umbrohtu, ei tarvitse muru niita, on vähem putukaid ja palju õhku. Ideaalne paik, et nautida hommikul kakaod ja putru, kõrvale suitsuvorsti ja marineeritud kurgiga võileiba. Kurgid kasvatas Anna ise. Oma rõduaias.

Ka pühapäevased pannkoogid maitsevad lastelastele rõdul paremini. «Teen köögiakna lahti ja siis nad mängivad, et oleme kohvikus, kus mina üle leti toitu annan,» kirjeldab ta muheledes.

Anna taimi ise ette ei kasvata. Ütleb, et ei viitsi mässata. Selle asemel on lapselapsed õpetanud vanaema internetti kasutama ning Anna otsib ideid, mida sel suvel oma rõdule kasvama panna. Üks, mis kindel – tomat, kurk ja maitsetaimed tulevad omast käest. «Need on mul tõesti juba aknalauale kasvama pandud,» tunnistab ta.

Rõdule on Anna kuus aastat aeda teinud. Pärast leseks jäämist müüs ta neile Peedul koduks olnud maja ja kolis lastelastele lähemale. «Suur aed ja maja käis üle jõu,» tunnistab ta. Aga et taimed olid nende ühine armastus, tõi Anna kaasa palju potitaimi ja otsustas juba korterit vaadates, et teeb rõdule oma «pisikese peenramaa». «Osa palme toon ka suveks toast rõdule,» täpsustab ta.

Alati on Anna rõdul mõni ampel, milles ta on kasvatanud nii lilli, maasikaid kui ka tomateid.

Rõduaia loomise komistuskivid

Tundub nagu ideaalne variant aiast. Ometi on ka kauni rõduaia loomisel oma komistuskivid.

Suurbritannia koduajakiri House Beautiful hoiatab, et kõige keerulisem on luua kaunist rõduaeda põhja- või lõunasuunalisele rõdule, sest päikeseline tähendab tõelist kõrbekuumust, põhjapoolsed rõdud on aga sageli sellised, et sinna ei paista päike sügisest kevadeni üldse. Pealegi on oht, et tuuliste ilmade korral on rõdu vihmaga võrdlemisi trööstitu ja märg koht.

«Teisalt jälle võid ühel hetkel tõdeda, et kõik see pingutus oli kuhjaga väärt. Saab ju väga päikeselisele rõdule tekitada varju ja ka tõeliselt tuulise või kehva vaatega rõdu saab muuta taimede ja sõrestikuga hubaseks oaasiks,» julgustab ajakiri katsetama.

Ruumikas rõdu annab võimaluse endale veel ühe elutoa juurde tekitada. Kodukujundusajakirjad soovitavad kasutada valmis potitaimi, et luua istumisala – umbes nagu elutoaski. Kaunista seinad, mõtle valgustusele ja kujunduselementidele. Võib-olla tahaksid seinad või rõdupiire saada värsket värvikihti ja sellega on tulemus veelgi parem? Võib-olla annab aga oskuslikult kujundades ajahambast puretud rõdu hoopis kaunimana näidata? Sõrestik aitab viimistletud muljele kaasa. Kui ei raatsi osta päris uut sõrestikku ja endal oskused selle tegemiseks puuduvad, saab ronitaimede baasina kasutada ka vana redelit.