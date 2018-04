Silmad eristavad õiged prillid valedest

Nõmme Silmakeskuse silmaarst Aili Neier selgitab, et turul ja poes müüakse valmisprille, mis erinevad optikapoes valmistatud prillidest prilliklaaside materjali ja kvaliteedi poolest. «Nendel prillidel pole kindlat pupillide distantsi, mida optikapoes täpselt iga inimese jaoks mõõdetakse ja prillide valmistamisel arvestatakse.» Hinnaerinevus tulebki dr Aili Neieri sõnutsi sellest, et optikapoes tehtud prillid on tehtud täpselt sellele inimesele, arvestades prillikandja silmade eripära ja sedagi, milleks prille on vaja.

Paides Vee tänava apteegis küsitakse valmisprille keskmiselt kord päevas. Proviisor Kai Kimmel märgib, et mõni teab täpselt, mis number prille tal vaja on, teised aga lihtsalt kurdavad, et ei näe. Sellisel juhul soovitab ta seada sammud silmaarstile või prillipoodi. Ka valmisprillide ostjatele rõhutab ta, et need on ainult lühiajaliseks või ajutiseks kasutamiseks. Sama kinnitavad silmaarst Aili Neier ja optometrist Janne Parkonen. «Näiteks korraks ette panna, kui on vaja telekava vaadata,» toob dr Aili Neier näite. Ta peab siiski võimalikuks, et pärast silmade kontrolli võib selguda: niinimetatud valmisprillid võivad sobida ka neile, kel on ainult üks nägija silm, teine silm on pime – nad on kaotanud nägemise trauma või muu silmahaiguse tagajärjel. «Päriselt soovitada neid siiski ei saa, kuna turuprillidel puudub kvaliteedikontroll ja garantii, kas neile märgitud tugevus vastab tegelikkusele,» rõhutab silmaarst.