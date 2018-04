Konflikti taga võib olla lihtlabane kadedus

Pärast seda hakkasin ma inimesi rohkem jälgima ja tõesti – nii see on. Sageli on keegi kade, et teisel on midagi rohkem või parem, et teisel on rohkem raha, et teine on ilusam, andekam, oskab midagi paremini, et teine on edukam, tasakaalukam, õnnelikum kui tema, kes ometi vääriks paremat ja rohkem.

Miks küll nii sageli selle asemel, et keskenduda iseendale, sellele, kes sa oled, mis sul endal on, mida sa ise oskad, ning seda kõike vääriliselt hinnata ja tänulik olla, keskendub mõni inimene välisele, sellele, kes teine on, mis teisel on, aga temal mitte. Ja seda mõtlemata, kas inimesel endal ongi seda vaja, teadmata, mis hinnaga teine on selle ihaldusväärse saavutanud, mida pidanud selleks tegema ja millest loobuma.

Mõttetu ajakulutus – teise kadestamine

Selle asemel, et iseenda väärtused üles leida, oma võimeid arendada, ise püüda rohkem, paremini või rohkem just endale sobivaid asju teha, hakkab mõni inimene hoopis teist kadestama, teda maha tegema, isegi laimama. Ta kulutab mõttetult oma aega ja energiat väljapoole, mis tegelikult ei paranda ju tema enda elus mitte kui midagi, pigem vastupidi.

Palju tulemuslikum on tegeleda iseenda analüüsiga, sellega, mis on minu head ja tugevad omadused, mida ma tean, mida oskan ja põhiline – mida ma tegelikult tahan ja vajan.

Kui saab selgeks, mida ma tahan, siis saab juba mõelda, mida pean selleks tegema, kuidas seda kõike saavutaksin, selleni jõuaksin. Mida tuleb juurde õppida, mida teisiti teha, milliseid harjumusi muuta, milliseid oskusi arendada.

Kadedusega ei saavuta midagi positiivset

Kadedusega ei saavuta ju ise midagi head, nii ei saa ilusamaks, targemaks, paremaks, rikkamaks, õnnelikumaks. See tunne piirab inimese tegevusvabadust, ahendab vaatevälja, võtab palju energiat, mida saaks palju paremini kasutada. Võib olla saab ületrumpamisega korraks kahjurõõmu tunda, aga see on üürike. Puhast rõõmu on selles ikka vähe, eneseväärtusele see oluliselt juurde ei anna. Vastupidi, vahel kaotame koos sellega midagi endale omast ja hiljem tuleb seda hoopis kahetseda või isegi häbeneda.

Aastaid tagasi selgitas ühel hariduskonverentsil Eesti päritolu Ameerika politoloog Rein Taagepera: «Kas olla hea, parim või täiuslik?» «Hea» on hea, kuigi ka siin tuleb mõelda, kelle jaoks hea.

Olla «parim» tähendab end kogu aeg teistega võrrelda, püüda teha nii, nagu nemad, aga veidi kiiremini ja rohkem, kasvõi milleski paremini. Selle lakkamatu võrdlemisega on tähelepanu pööratud väljapoole. Sellega kaasneb pidev stress, püüd teisi jäljendada ja edestada milleski. Nii ei jää aega ega võimalust keskenduda endale, sellele, mida mina tahan ja millised on minu anded.