Paide eakate nõukogu juhib linnapea

Priit Värk selgitas, et nõukogu on nõuandev Paide linnavalitsusele ning eesmärgiks on tegeleda eakate seisukohtade väljaselgitamisega linna elu puudutavates küsimustes nagu näiteks transport, heakord, kultuuritegevused.

«Tegemist on hea kaasamispraktikaga, mida on pikalt rakendatud Soomes ja nii mõneski Eesti linnas. Pensionäride Liit on seda aastaid soovitanud ka omavalitsustele. Loodan, et nõukogu tööle hakkamisel paraneb infovahetus, et üheskoos eakate muresid lahendada ning teistpidi nende kogemusi ja tarkust rakendada linnajuhtimises,» nentis Priit Värk.

Eakate nõukogu aseesimees, Järvamaa Pensionäride Koondise juhatuse esinaine Mare Veermaa pidas kõige olulisemaks infovahetuse paremaks muutumist. «Nõukogu loomine on väga oluline just sellest aspektist, et eakad saavad nüüd kergemini oma muredest rääkida. Sageli on eakatel inimestel spetsiifilised probleemid, mida saame nõukogu ette tuua,» selgitas ta.

Eakate nõukotta kuuluvad esindajad Paide linnavalitsusest ja -volikogust, Paide Sotsiaaltöökeskusest, eakate päevakeskusest, Paide ja Roosna-Alliku klubidest Hämarik, Puuetega Inimeste Kojast, Järvamaa Pensionäride Koondisest ning külades tegutsevatest eakate seltsidest.

Järgmine kohtumine on plaanitud aprillikuusse.