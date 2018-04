Seeniorlaulu konkurss tuleb taas

Seeniorlaulu žürii esimees Toomas Kuter rääkis, et tunneb südamest rõõmu, olles juba kaksteist aastat Seeniorlauluga koos. «Need on olnud meeleolukad ja üdini positiivsed hetked, tulvil soovi laulda ja oma laulurõõmu teistega jagada. Esinejate siirus on olnud heldimust tekitav - ilma loomulikkuse ja siiruseta kaotab musitseerimine ju mõtte,» kõneles Kuter.