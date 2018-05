Jõhvi hooldushaigla patsiendid õpivad nutiseadmeid kasutama

«Patsientide jaoks on tihtipeale kõige olulisem see, et olla mugavalt ja kiirelt oma lähedastega ühenduses. Nutiseadmed pakuvad selleks head võimalust. Projektile annab lisaväärtuse ka see, et lisaks seadmetele saavad hooldushaigla tegevusjuhendajad ja patsiendid võimaluse õppida, kuidas nutiseadme abil internetist infot leida, kuidas saata e-kirja või jagada fotosid,» avaldas Jõhvi haigla arendus-turundusjuht Ele-Riin Kullamaa.