Video: armas robot päästab inimesi üksindusest

Koeralaste leiutise eesmärk oli uurida sotsiaalset isolatsiooni, probleemi mis vaevab paljusid vanemaid kodanikke aga üha rohkem ka üksi elavaid noori inimesid. Linnastunud Lõuna-Koreas on probleem suur ning see ei ole Eestimaise suhtluskultuuri tõttu ka siin väike mure.

Seda kõike tegi Fribo läbi koduste helide jälgimise. Läbi väikese mikrofoni tabas Fribo helisid nagu pesumasina undamine, õli pragin pannil või välisukse hääl. Näiteks kui sõber saabus tavatult hilja koju, siis Fribo teavitas kasutajat, et tema sõber jõudis hilja koju, ehk oli tal raske päev. Fribo katsetaja sai selle peale oma sõbraga ühendust võtta ning näiteks muret avaldada või anda märku, et on oma sõbra jaoks raskel ajal olemas. Fribo ühendas erinevates kohtades üksi elavaid inimesi sääraselt, et nad sai pakkuda sõbralikku abikätt ka üle kilomeetrite.