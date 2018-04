Eakate nõukogud aitavad viia pensionäride algatused linnani

MTÜ Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimehe Andres Ergma sõnul on see esimene suur samm, mille kaudu eakad inimesed saavad oma ettepanekutega muuta eluolusid paremaks. «Meie eesmärgiks on oma liikmeskonna ja toetajate ühendamine ning see protsess on saanud nüüd praktilise väljendi. Informatsiooni vahetamine linnaosa ja eakate vahel on kahtlemata oluline ja usun, et kokkuleppest saame kõik vastastikkust kasu,» sõnas Ergma.