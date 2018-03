Tallinn kavatseb seenioridele luua modernse teenuskodu

Tõnis Möldri sõnul pakutakse selles majas mitmesuguseid teenuseid, mille eesmärgiks on säilitada ja edendada elanike füüsilist, vaimset ja sotsiaalset suutlikkust ja iseseisvat toimetulekut. «Seenioride teenuskodu on mõeldud eelkõige neile, kes eluasemeküsimust iseseisvalt lahendada ei suuda, kuid samas on nende terviseseisund piisavalt hea, et mõningase kõrvalise abi toel iseseisvalt omaette eluruumis elada,» ütles Mölder .