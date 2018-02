Kaupo Meiel: sinu Eesti, minu Eesti, meie Eesti

Kaisa käed, jalad, puusad ja suu liiguvad, kui ta vaatab peeglist kõiki neid noori ja ilusaid, kes püüdlikult järele teevad, mida tema ette näitab. Kõik need tahavad veelgi nooremaks ja ilusamaks saada ning Kaisa aitab neid, sest ta ise on kõige ehedam näide selle võimalikkusest.

Kui paljud tema trennist teavad, et ta on juba 31? Mitte keegi ei tea. Kui paljud neist teavad, et ta on kõrgharidusega prantsuse filoloog, tõlkinud pseudonüümi all klassikat, mida noodsamad tegelased alles mõne aasta eest koolitunnis pingutusega lugesid? Mitte keegi ei tea. Samuti ei tea keegi neist, kes seal tema selja taga, pilk peeglil harjutusi teevad, et Kaisa on hea silmaga fotograaf, kes vahel tundide kaupa kamuflaažitelgis jäälinnu jahilkäiku jälgib. Ei tea seda keegi.

Mida Kaisa aga neist teab, kes iga tema hüpet ja painutust matkivad? Mitte midagi. Kaisa vaatab peegeldust. «See on minu Eesti. Üks-üks-üks. Kaks-kaks.»

Mati Eesti

Mati ärkab selle peale, et tal on külm. Kasuka oli ta öösel veel teki peale tõmmanud, aga külm ei taganenud. Talv ju, talvel ei saagi soe olla. Isegi kui on sula. Tekk. Kasukas. Mis tekk, mis kasukas, vanad nartsud, ausõna peal püsivad koos. Noh, veidi aitavad, aga ühel hetkel on kööga, tuleb pakane ja see jääb viimaseks. Noh, mitte viimaseks. Mati jaoks viimaseks. Tuleb neid pakaseid veel, aga mis Matil neist.

Mati kraabib oma kodinad kokku, nii palju, kui tal neid on, ja nii palju, kui ta neid mahajäetud ja peaaegu katuseta sara alla on kogunud. Üks suurem räbal kui teine, mõnda vist ainult mustus hoiabki koos. Mis see üldse on, Mati? Äh, kust mina tean, las ta, ei ole vaja.

Mis täna, Mati? Tavaline? Noh, jah, tavaline, tavaline, mis siin muud, tavalise ringi teeme ära, siis teise ringi ja teeme ühe veel otsa. Kolmandani ei jõua. Tavaliselt ei jõua. Kord oleks jõudnud, aga näe, ei jõudnud.

Sel päeval veab ometi. Mati teeb ühe ringi ja saab esimese. Võtab ära ja teeb teise ringi kohe otsa ning saab teise võtta. Ime juhtub, veab esimest korda kolmanda ringini välja. Jälle veab, keegi polnud ette jõudnud, Mati on esimene. Ja nii hilja veel, sellel kellaajal! Teeb kolmanda ringi ära ja saab veel hädavaevu kolmanda.

Mati jõuab sarasse tagasi, kolmandat kõvasti paljastes pihkudes hoides nagu hingeõnnistust. Ongi hingeõnnistus, Jah, vaata, ütleb Mati hiljem katuseprao vahelt siravale täiskuule, see on minu Eesti. Samal öösel tuleb pakane.

Meie Eesti

Kohe ongi Tallinn, tuhanded inimesed, ühed tulevad, teised lähevad. Igaühel neist on oma Eesti. Mõne Eesti on ilus, mõne oma inetu, aga ega teisiti ei saagi. Kui Eesti koosneb sadadest tuhandetest «Minu Eestidest», siis kuidas neist kokku panna üks ja tõeline «Meie Eesti», millest kõnelevad riigipead ja õpetajad, ajakirjanikud ja muidu jutlustajad.

Sõnades igatsevad «Meie Eestit» kõik, aga kellelgi pole õiget nõela ja niiti, et see kokku õmmelda. Ja kui olekski, kas me seda tegelikult vajame, kuigi ihkame. Vaat ei. Õige Eesti on nii Jüri Eesti, Mati Eesti kui ka Kaisa Eesti. Sinu Eesti ja minu Eesti.

