Video: Hirmus Ants - mees, kellest rääkisid legendid

«Asjaolu, et 2017. aastal täitub 100 aastat Ants Kaljuranna sünnist, oli juba pikalt kalendrisse üles tähendatud ning selle sündmuse väärikalt tähistamise plaan ootas lihtsalt oma aega ja sisustamist,» ütles konverentsi korraldusmeeskonna liige major Mehis Born.

Tema sõnul peaks toonaste sündmuste ja arengute tundmine ning mõistmine looma vundamendi, millele tänased riigikaitsjad saavad luua uued plaanid samalaadsete olukordade tarbeks tulevikus. «Samas on ka ääretult oluline edastada signaal, et me ei unusta oma kangelasi ja nende kunagised sooritused saavad olema mäletatud ja tunnustatud,» lisas Born.

Käsitlust leiavad ka muud teemad

Kuigi konverentsi päevakangelaseks on loomulikult Hirmus Ants, puudutavad seal käsitlemist leidvad alateemad siiski kogu metsavendluse valdkonda ning sellega seotud teemasid nii minevikust kui praegusest ajast. Borni sõnade kohaselt on viimaste aastakümnete jooksul arvestatav rida ajaloouurijaid teinud metsavendluse osas tõhusat tööd ning kogunud muljetavaldava ning teemat suhteliselt hästi katva hulga materjale. «Meie ettekandjad on valdkonnas tunnustatud tegijad, mistõttu on oodata väga kõrgetasemelist ning silmaringi avardavat konverentsi,» oli major Born veendunud.

Ajalookonverents «Ants Kaljurand 100» toimub laupäeval, 21. oktoobril Pärnus Kuninga tänava põhikoolis kell 12-17. Üritusel astuvad ettekannetega üles tuntud ajaloolased ja uurijad nagu Martin Andreller, Martin Herem, Tiit Noormets, Meelis Saueauk ning Mati Mandel.

Video: Karri Kaas (Kaitse Kodu), Kaitseliit