Abivahendite tipptehnoloogia - aktiivratastoolist kuni silmjuhitava arvutini

Avatud uste päevale on oodatud kõik, kes igapäevaseks toimetulekuks vajavad mõnda abivahendit, abivajajate lähedased ja tugiisikud ning ka lihtsalt huvilised. «Invaru lahtiste uste päeva eesmärk on tutvustada valdkonna parimaid võimalusi ja tõsta seeläbi inimeste teadlikkust,» rääkis Invaru juhatuse liige Kadri Tiido.

Saab ka ise proovida

«Avatud uste päeval näevad osalejad kuivõrd mitmekesine on erivajadustega inimestele mõeldud abivahendite hulk. Külalised pääsevad hooldus- ja remonditöökotta, kus oma ala parimate tehnikute käe all iga abivahend spetsiifilise ja personaalse lähenemise leiab,» rääkis Tiido. Invaru tehnikud on ka Eesti ratastoolitennisistidele tehniline tugi. Kohapeal saab kõiki abivahendeid ka omal nahal proovida.

Avatud uste päev toimub 19. oktoobril aadressil Helgi tee 13, mis asub Tallinna linnapiiril Peetri külas. Ekskursioonid ja testimised algavad kell 10, 12 ja 14. Registreeruda saab SIIN.

Invaru abivahendikeskus on liikumiserivajadustega inimeste abivahenditele spetsialiseerunud valdkonna suurim ekspert Eestis. Üle Eesti kaheksas linnas asuvates teeninduspunktides käib igal kuul enam kui 10 000 abivajajat.