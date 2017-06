Eesti kvaliteetseim muda aitab ka kukkumise ja päikesepõletuse korral

Ettevõtte asutajal Lembar Kivistikul tekkis võimalus soetada ravimudalitsents kümmekond aastat tagasi, aga et ta oli oma põhitööga hõivatud, ei juhtunud pikka aega midagi.

«Kaevandamise luba oli, litsents oli, muda oli, aga keegi midagi ei teinud. Lõpuks panin oma ameti maha ja 2015. aastal hakkasime sellega aktiivsemalt tegelema,» meenutas Kivistik.

Leiger LK kaevandab ravimuda Kassaris Käina lahe maardlast. Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse uuringute põhjal saab Eestis ökoloogiliselt kõige puhtamaks pidada just seda muda, sest see tuleb Käina lahe Kassari maastikukaitsealalt. Käina lahe muda on ka Eesti kõige mineraalsem.

«Järve mudad haisevad, sest need on orgaanilisemad: need sisaldavad orgaanilisi ja mineraalseid aineid enam-vähem võrdselt. Haapsalu muda sisaldab ligikaudu 70 protsenti mineraalaineid, meie oma 95 protsenti,» selgitas Kivistik.

Et mudamaardla asub looduskaitsealal, võib sealt kaevandada vaid novembrist veebruarini. See käib nii, et jäässe puuritakse auk ja muda tõstetakse kopaga tünnidesse. Edasi läheb see Hiiumaa lattu, kust seda tuuakse vajadust mööda Viljandi lattu. Siin tehakse koostööd farmaatsiatehaste, Haapsalu teaduskeskuse, arstide ning mitme ettevõttega, kes retsepti alusel Leigerile tema mudast tooteid valmistavad.

Lisaks ravimudale leiab Leiger LK toodete hulgast viit sorti ravimudaseepe, massaažikreemi ja kehakoorijat. «Kui teised tooted on töödeldud, siis ravimuda on täiesti naturaalne. Täpselt niisugune, nagu vanajumal on selle loonud,» märkis Kivistik.

Vajutab eelarvamuse mutta

Kui üldiselt on levinud arvamus, et ravimuda haiseb ja on raskesti maha pestav, siis osaühing Leiger LK lükkab selle oma mudaga ümber. «Kellele me oma muda ka ei pakuks, kõigil on eelarvamus, et muda haiseb hirmsasti. Seda ei taheta kasutada, sest arvatakse, et terve maja hakkab haisema,» rääkis Lembar Kivistik.

Võibki aga öelda, et Käina lahest kaevandataval mudal on kaks suurt plussi: sellel sama hästi kui puudub lõhn ning see on väga kergesti maha pestav.

«Kui üldiselt peab ravimuda mahapesemisega vaeva nägema, siis selle muda puhul piisab vaat et vaid veega ülevalamisest,» nentis Kivistik.

Nagu märkis osaühingu juhataja Katrin Iila, tuleb esimese hooga ninna ehk kerge väävli hõng, mis meenutab keedumuna lõhna, aga see haihtub ruttu.

Nüüdseks teeb Leigeriga koostööd juba hulk terviseasutusi üle Eesti. Teiste seas kasutavad tema kvaliteetmudast valmistatud tooteid Tartu taastusravikliinik ning Toila ja Georg Otsa spaa.

Ravimuda kasutatakse meditsiinis, kosmeetikas, saunas ja ka massaažis. Mudamaskil on nahka puhastav, kooriv, niisutav ja värskendav toime. Ravimuda kasutamine saunas aitab tugevdada organismi haigustele vastupanu võimet, tasakaalustab naha bioloogilisi protsesse ning leevendab liigese- ja lihasvalu.

Katrin Iila rääkis, et kõige enam pöördutaksegi nende salongi just liigese- ja lihasvaluga. «Aga tegelikult on see nimekiri hästi pikk: naistehaigused, sisehaigused, organismi tasakaalustamise vajadus...»

Ravimuda annab Iila sõnul juurde bioaktiivseid ja mineraalaineid ning kiirendab ainevahetust. Ehkki peamiselt minnakse salongi ravile, on Iila sõnul ka neid, kel suuri muresid ei ole, aga kes vajavad lihtsalt lõõgastust. «Ligikaudu 85 protsenti salongi klientidest saab protseduuridest abi.»