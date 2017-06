Elujõuline Sürgavere pürib aasta külaks

Sürgavere küla paistis silma järjepidevalt ühtse kogukonna ja aktiivse tegutsemise poolest.

Abikülavanem Eve Soopa rääkis, et rahvas on korduvalt aasta külaks kandideerimist välja pakkunud ja nüüd otsustati see teekond ette võtta. Soopa arvab, et ilmselt on küla jäänud silma oma ettevõtliku tegutsemisega erinevates valdkondades. Külarahvas korraldab lisaks meelelahutuslikele koosviibimistele üritusi, mis tutvustavad õppe- ja enesearengu võimalusi. Ühtse kogukonnana toetatakse üksteist heategevusprojektides ning jaanilõkke ääres tunnustatakse aasta tublisid ja aktiivseid. Soopa hinnangul elab Sürgavere täies jõus, kuid see nõuab elanike suurt tahet. Tema arvates võib ühiskonnas leviv jutt külaelu hääbumisest pisut pidurdavalt mõjuda, kuid ta usub kogukonna helgesse tulevikku.

Särasilmne naine tõi esile kohalike ettevõtete suure panuse külaelu edendamisse. «Nad on palju aidanud. Ja ka tööd pakuvad nii kohalikele kui ka mujalt tulnuile.»

Eve Soopa leiab, et küla on konkursi võitu väärt, ning avaldas lootust, et kõik Sürgavere sõbrad tulevad oma häält andes selles appi.

Üks tähtsamaid ettevõtmisi, kuhu tuleb rahvast nii külast kui mujalt, on iga-aastane laadapäev, mille osaks on juba kümnendat korda populaarne võrride võidusõit. Küla elaniku Kalev Raba motopisik kandus üle lastele ja nii otsustas ta 2007. aasta laadapäeval vinge võidusõidu korraldada.

«Sealt see alguse sai ja nüüd on iga aasta sügisel võrrisõit olnud. Viimasel ajal on osalejaid tulnud 80 ringis,» ütles Raba.

Tema arvates on Sürgavere hea elupaik. «Siin on turvaline, elanikud saavad omavahel hästi läbi ja mulle siin tõesti meeldib,» rääkis ta.

Aasta küla valitakse üle aasta ning valimise ellukutsuja ja korraldaja on külaliikumine Kodukant, kelle esindajate sõnul on praegusel halduspoliitiliselt keerukal ajal just koostöö riigi ja meediaga see, mis aitab edasi.

Mittetulundusühingu Kodukant Viljandimaa juhatuse esimehe Enn Sarve sõnutsi tahetakse võistlusega välja selgitada tublimad ja paremad külad. «Tahame leida need külad, kus inimesed ei ole käega löönud, mõeldes, et külaelu sureb varsti välja, vaid on aktiivsed ja teevad ise midagi ära,» ütles Sarv.

Aasta küla võistluse võitja selgitab välja seitsmeliikmeline komisjon, kes suve jooksul käib läbi kõik nomineeritud külad. Lisaks valib rahvas oma lemmiku, hääletades rahvusringhäälingu internetikeskkonnas. Rahva lemmikuks osutunud külast tehakse 22. juulil «Terevisiooni» otsesaade. Selle, mis küla valis parimaks komisjon, kuulutab välja riigikogu esimees Eiki Nestor Eesti külade 12. maapäeval, mis kestab 4.–6. augustini Viljandimaal Vana-Võidus.