Vanemaid koorilauljaid ja rahvatantsijaid on vähemaks jäänud

Kui 2014. aastal olid aktiivsed veidi üle 500 eaka koorilaulja, 2024. aastal aga ligikaudu 280. Seenioride hulgas märkimisväärselt populaarsem rahvatants on harrastajaid küll kaotanud, aga väiksemal määral – kui 2014. aastal oli eakaid rahvatantsijaid ligikaudu 2750, siis kümme aastat hiljem harrastas rahvatantsu ligikaudu 2230 eakat.

Võrdlusaastate jooksul on koorilaulu harrastavate naiste osakaal püsinud veidi üle 70 protsendi ja meeste oma veidi alla 30 protsendi. Näiteks 2024. aastal harrastas koorilaulu ligikaudu 26 000 naist ning 10 250 meest. Rahvatantsus on meeste osakaal veidi kõrgem (33–34 protsenti), kuid püsinud samuti suhteliselt muutumatuna. Möödunud aastal tegeles rahvatantsuga ligikaudu 14 400 naist ja 7300 meest.

Rahvakultuuri statistika kogumisega tegeleb Eesti Rahvakultuuri Keskus. Saadud andmeid kasutab statistikaamet statistikatöö „Rahvakultuur“ tegemiseks kultuuriministeeriumi tellimusel. Rahvakultuurikollektiivid on osalejate vanuserühma järgi jaotatud viide rühma: lapsed, noored, täiskasvanud, eakad ja erinevad earühmad. Laste rühma kuuluvad kollektiivid, kus harrastavad lapsed kuni 9. klassini. Noorte rühmas on noored kuni 25. eluaastani. Vanuserühm määratakse selle järgi, kuhu kuulub enamik kollektiivis osalejaid.

Järgmisel nädalal saab alguse laulu- ja tantsupidu „Iseoma”. Nii jätkub UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud laulupeo 156aastane ja tantsupeo 91aastane traditsioon. Statistikaameti andmetest selgub, et viimase kümne aasta jooksul on rahvatantsu harrastajate arv veidi kasvanud, koorilauljaid aga jäänud vähemaks. Laste ja noorte osakaal on alati olnud valdav.