TERVIS Kui hinge närib minevikutaak või tulevikuhirm

Mida ise teha saab?

Esimene asi muuda oma suhtumist: "ma olen süüdi" asemel on parem "ma eksisin, tegin vea". Kui süü on nagu koorem turjal, mida pidevalt endaga kaasas kanname, siis viga on miski, mida ma tegin, suunaga väljapoole. Iga kord kui tuleb "süü", tee "stopp" ja asenda "ma tegin vea". Juba ainuüksi see samm annab kergendust. Vigu saab parandada. Jah, ma tegin vea, sest lihtsalt ei teadnud, ei hinnanud ennast ega olukorda piisavalt hästi, mul ei olnud kogu vajalikku infot, ei olnud piisavalt valmistunud, ei osanud teisiti, usaldasin kedagi jne. Leia, mis oli juhtunu põhjus, et tulevikus oskaksid paremini teha.

Mis on ärevus?

Ärevus on seotud hirmuga selle ees, mis võibolla tuleb. Kuigi enamasti seda ei tule kunagi! Kohtumine tundmatuga on hirmutav, kuigi see on arenguks hädavajalik.

Lapsena puutusime iga päev mitu korda kokku uue ja tundmatuga, just tänu sellele kasvasimegi, muutusime targemaks ja tugevamaks. Siin on peamine põhjus selles, et ei tunne ennast. Ei tea, mida ma tean, mida oskan, millised on mu kogemused, minu omadused jne. Kui ennast ei tunne, siis ei tea, kas suudan midagi teha, kas saan sellega hakkama.