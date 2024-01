REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Pärnu on paraja merekliima ja erksa suvise kultuurieluga mõnus linn

Gildi tegevjuht Stella Laur ütleb enda kohta, et tema teeb kõike, mida vaja: remondib, parandab, haldab e-poodi ja tutvustab kodulehel neidki käsitööoskusi, mis muidu unustuse hõlma vajuksid, näiteks pronkstraadist vaselised ehted. „Suurim väärtus, mida gildis loome, on see, et külaline saab külastuskeskuses näha, kuidas asjad valmivad, ja soovi korral ka ise tehnikaid õppima tulla.

„Olen küll vanematelt kuulnud, aga kui oma silmaga paigad ära näha ja meenutada, on ikka tore,” leiab kunstnik Tiina Ojaste ja mõtleb selle all ülelinnalist jalutuskäiku „Proosaline Pärnu”, mida saab nautida augustikuu lõpuni. Eri paikades on infotahvlid, kus on tsitaadid nende kirjanike teostest, keda kuurortlinn on inspireerinud kirjutama, QR-kood juhatab teose juurde raamatukogu e-kataloogis. Nii saab teada, et raehoovis on pirnipuu, saab teada, kus on olnud Munamäe kohvik, leiab üles Barbaruse maja, mida kirjeldab oma teoses Jaan Kross. Majal kahjuks enam silti ei ole.