Usalduskriis hoiulaenuühistute suhtes ja kollane põrakas kapi otsas

„Aga kui vahel öeldakse, et Mai on Miku õde, siis olen ikka vastanud, et Mikk on Mai vend,” räägib ta. 89aastane Mai Mikiver keerab senini oma rohelise Vokswageni Polo rooli.

„Kooliajal võitis mu pinginaabri vanaisa loteriiga auto. Samuti mu õemehe vanavanemad. Tekkis minulgi soov 1960ndatel autojuhiluba ära teha, juhuks kui ma loteriil võidan. Muidugi ei võitnud. Aga siis sain Reklaamfilmi kaudu autoostuloa, võtsin laenu ja istusingi Žiguli rooli. Autosid on mul viis olnud. Varem ikka ütlesin, et mõlemad – juht ja auto – ei tohi vanad olla. Mu praeguse salatirohelise Volkswagen Polo puhul see nii enam pole. Tunnen end roolis endiselt mõnusalt, aga pean reeglitest kinni. Viimane kiiruseületamine jääb paari aasta taha Murastesse Harjumaal, kui Karemäe Ruthiga end autos jutustama unustasin,“ avaldab ta ajakirja 60+ novembrikuu värskes numbris.