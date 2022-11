Pereõde: Eakate üksinduse mõju alahinnatakse

Inimesed võib-olla alati ei oska ette mõelda. Arvatakse, et saadud abivahend lahendab kõik. Päris nii see kahjuks ei ole. Sellest saadakse aru vahel alles siis, kui hätta jäädakse või tõesti ei käi jõud enam oma abivahendist üle. Neid olukordi saab ennetada teadlikult, kodus ringi vaadates sellise pilguga, et kas elamises peaks tegema muudatusi. Lähedaste tugi on väga oluline! Näiteks juba selles küsimuses, milliseid abivahendeid üldse on olemas ja mis oleks eakale sobivaim.

Kas vaimne ja füüsiline tervis on omavahel seotud?

Jah, see on ring, kus üks sõltub teisest ja teine omakorda esimesest. Absoluutselt mõjutavad muutused füüsises inimese vaimset tervist. Ma arvan, et üks väga alahinnatud tunne meie eakate seas on üksindus. On kahte sorti inimesi: ühed on kurvameelsed, kes sulguvad enesesse ja oma koju, ning teised, kes leiavad n-ö varikanali, mida mööda kurvameelsust välja elavad. Viimaste seast leidub neid, kellest saavad näiteks väga tihedad arsti juures käijad, kes helistavad nädalas mitu korda ning soovivad kõiki uuringuid, sest neil on nii halb olla. Nende taust on tegelikult see, et kõik haigused on neil kontrolli all kuid nad on üksikud ja neil on vaja lihtsalt suhelda. Lihtsamat öeldes: nad vajavad kontakti teise inimesega. Perearstikeskus on selleks sagedasti kõige mugavam viis.