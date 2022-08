Põhja-Tallinnas alustab tegevust kogukondlik parandustöökoda

"Püüame järk-järgult kogukonnakeskusesse tegevusalasid juurde tuua. Esmalt avasime linnaaia, mis võeti hästi vastu. Nüüd avame parandustöökoja, kus saab tegeleda puidutööga,“ ütles Pihlap ja lisas, et töökoda on varustatud üldlevinud puidutööriistadega ja külastajaid abistab kohapeal meister. “Töökoda on võimalik kasutada ka neil, kes ei ole kunagi ühegi tööriistaga kokku puutunud."

Tallinna Salme Kultuurikeskuse direktor Sten Svetljakov ütles, et töökoda on paigaks, kus arendatakse välja uued ideed moodsaima ressursikasutusega. "Parandustöökoda on avatud igal kolmapäeval kell 12-21, samuti erinevate sündmuste ja töötubade raames vastavalt sündmuse toimumise ajale. Lisaks on võimalik kokku leppida külastusi ettevõtetele, koolidele ja lasteaedadele,“ lisas Svetljakov.