Kuidas pildistada lille?

"Enne pildistamist tasuks alati järele uurida, mida teised inimesed selles vallas on teinud, just need, kes tõsiselt pildistamisega tegelevad. Kui kasvõi paar-kolm pilti endale mällu jätta ja välja mõelda, kuidas need tehti, ning siis ise samamoodi järele proovida, saab ka oma koduaia lilledest ilusaid fotosid teha," ütleb loodusfotograaf Jaak Põder.